Lääne-Eestis algab õppus Orkaan

3. detsembrini kestval õppusel on seekord on fookuses erinevad julgestusülesanded, eelkõige olulise taristu kaitse.

Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Kristjan Muld ütles, et õppus Orkaan on Lääne maleva selle aasta suurim ettevõtmine, kus kaitseliitlased harjutavad oma sõjaaja ülesandeid. Pealiku sõnul on kaasatud kõik allüksused ja ka Naiskodukaitse evakuatsioonirühmad. „Suurimad õppuse piirkonnad Lääne maleva vastutusalas on Kiltsi lennuväli ja Virtsu asula, kus võib nädalavahetusel näha liikumas Kaitseliidu tehnikat. Õppus on suurepärane võimalus oskuste lihvimiseks ja ühtsustunde tugevdamiseks,“ ütles major Muld.