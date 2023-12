FOTOD | Haridusminister leidis õpetajatele kaheksa miljonit eurot lisaraha, kuid kokkulepet ei sündinud

Haridusminister Kristina Kallase sõnul on valitsuse uus ettepanek, et töötasu alammäära tõstmisesse suunatakse veel kaheksa miljonit eurot lisaraha. „Leidsime ministeeriumi seest ikkagi kaheksa miljonit eurot, tegime kõvasti tööd ja otsisime kärpekohti,“ rääkis minister. Ta lisas, et valitsus saavutas kokkuleppe, et haridusministeeriumi kärpekohti võib nüüd kasutada õpetajate palga tõusuks.

Riiklik lepitaja Meelis Virkebau tegi nädala alguses ettepaneku tõsta õpetajate palga alammäära kvalifitseeritud õpetajatele 4,3% ja kvalifikatsioonita pedagoogidele 1,77%. Kallas tõdes, et säärane käik eeldab seadusemuudatust ja haridusministeeriumil pole selleks piisavalt lisaraha.

Kallas märkis, et suhtub kompromissi leidmisse palju optimistlikumalt kui möödunud nädalal. „Mina teen praegu kõik endast oleneva, et streik ära hoida,“ kinnitas ta. Minister lisas, et kuigi praegune palgatüli toimub 2024. aasta üle, jätkab ta omavalitsuste ja haridustöötajatega pikema plaani arutamist. Praeguse kriisi lahendus nelja aasta palgatõusu ei hõlma, nentis ta. Selle üle hakatakse arutama järgmise aasta alguses.

Valitsus saab riigieelarves muudatusi teha järgmise nädala kolmapäevani. Kallase sõnul tähendab see, et lõpliku kokkuleppe sündimine EHL-i ja valitsuse vahel peaks selguma tuleva nädala alguses.

Voltri: meil on raha kasutamisest erinev arusaam

Eesti haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri tõdes, et haridustöötajad väljusid läbirääkimistelt oodatust positiivsema tundega. „Õnneks oli näha, et meie minister on teemat tõsiselt võtmas ja tegi pingutusi, et leida lisaraha,“ tunnustas Voltri. Ta ütles, et võimalus kompromissiks on olemas, ent praegu on valitsusel ja haridustöötajatel väga erinev nägemus sellest, kuidas raha jaotada.