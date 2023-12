OTSEBLOGI | Zelenskõi: sõda on jõudnud uude, talvefaasi

„Meil on sõja uus faas ja see on fakt. Talv üldiselt on sõja uus faas,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul on ta vastupealetungi tulemustega rahul kas või seetõttu, et Ukraina relvajõud ei tagane, sõdides maailma paremuselt teise armee vastu.

„Me kaotame inimesi, ma ei ole rahul. Me ei ole saanud kõiki relvi, mida oleme tahtnud, ma ei saa rahul olla, aga ma ei saa ka liigselt kurta,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi tunnistas, et Ukraina võimud ootasid suviselt pealetungilt kiiremaid tulemusi, aga seda ei õnnestunud saavutada. Ta selgitas, et Ukraina ei saanud kõiki vajalikke relvi ja see takistas kiiret edasiliikumist.

„Soovitud tulemuste saavutamiseks ei piisa jõudu. Aga see ei tähenda, et me peaksime alla andma. Me oleme oma tegevuses kindlad. Me võitleme selle eest, mis on meie,“ rõhutas Zelenskõi.

Samas lisas ta, et mõningat edu siiski saavutati. Ukraina vägedel on õnnestunud pikkamööda edasi liikuda vaatamata sellele, et okupandid on paremini relvastatud ja end kindlustanud. Oma tulemusi andsid ka rünnakud Venemaa Musta mere laevastikule.

Zelenskõi keskendub nüüd relvade tootmise suurendamisele Ukrainas, milleks eraldatakse märkimisväärne osa riigieelarvest. Seni on aga võimsusi ebapiisavalt sõja käigus läbimurde tegemiseks. Väljapääsu võivad pakkuda soodsad krediidid ja lepingud relvade tootmiseks lääneliitlastelt.