Allikas teatas, et venelased on nüüd Baikali-Amuuri raudteel kaks korda Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) lõksu langenud. Väidetavalt on see SBU erioperatsiooni teine etapp selle tähtsa sõjaliseks logistikaks kasutatava raudteemagistraali rivist välja löömiseks.