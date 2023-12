Ungari ei ole nõus alustama Ukrainaga EL-i liitumisläbirääkimisi

Ungari peaministri Viktor Orbáni personaliülem Gergely Gulyas ütles Budapestis pressikonverentsil, et on ennatlik alustada sõjast räsitud Kiieviga ametlikke kõnelusi riigi ELiga ühinemise teemal. Ta lisas, et Ungari ei ole nõus avama arutelu ELi juhtide kohtumisel detsembris.

„Meil on tegemist täiesti ennatliku ettepanekuga,“ ütles Gulyas, lisades, et Ungari „ei saa kaasa aidata ühisele otsusele“ kutsuda Ukrainat alustama blokiga liitumise protsessi.

Selle kuu alguses soovitas ELi täitevorgan lubada Ukrainal alustada liitumisläbirääkimisi, kui käsitletakse valitsemisprobleeme, mis hõlmavad korruptsiooni, lobitööd ja piiranguid, mis võivad takistada rahvusvähemustel oma keeles õppimist ja lugemist.

Uue riigi vastuvõtmise küsimustes on vaja kõigi ELi liikmesriikide üksmeelt, mis annab Orbánile võimsa veto.

Tema valitsus pole juba pikemat aega suhtunud Ukrainasse positiivselt. Nad on ägedalt vastu vaielnud ELi Venemaa sanktsioonide vastu ja hoidnud kinni rahalisi abipakette Kiievile.

Orbán, keda peetakse Putini üheks lähimaks liitlaseks Euroopas, on väitnud, et ühinemisläbirääkimisi ei tohiks alustada sõjas oleva riigiga ning et Ukraina liikmelisus muudaks ümber süsteemi, mida 27-liikmeline Euroopa Liit kasutab liikmesriikide vaheliseks raha jagamiseks.

Kuu alguses ütles Orbán, et Ukraina on blokiga liitumisest „valgusaastate“ kaugusel, andes märku, et tema valitsus saab Kiievi ambitsioonide saavutamisel suureks takistuseks.

Samuti ütles Gulyas neljapäeval, et Ungari ei toeta kavandatud muudatusi EL-i eelarvesse, millest osa annaks Kiievile pikaajalist abi 50 miljardi euro ulatuses. Ta ütles, et EL hoiab Ungari raha ebaseaduslikult kinni ja valitsus keeldub seetõttu eelarvemuudatusi toetamast.

EL külmutas Budapestile miljardeid rahalisi vahendeid seoses Orbáni valitsuse väidetava suutmatusega järgida ELi õigusriigi- ja korruptsioonistandardeid.

Ungari väidab, et ei seo külmutatud ELi vahendeid muude probleemidega, kuid Brüsselis nähakse tema vetoähvardusi katsena välja pressida kinnipeetud vahendite vabastamist.