Viis teismelist tunnistati süüdi Rootsi taksojuhi mõrvas

Taksojuhist ohver leiti märtsis Kesk-Rootsi looduskaitsealalt üles pooduna. Kohus jõudis järeldusele, et tema tapjad olid püüdnud maskeerida surma enesetapuks.

Uppsala kohus leidis, et tüdrukut puudutavate varasemate süüdistuste tõttu meelitati ohver sinna seksuaalsete teenete lubadusega.

Pärast mõrva kasutas üks vendadest ohvri mobiiltelefoni, et kanda raha ohvri pangakontolt üle enda kontole.

Tüdruk eitas teadmist, et vennad kavatsesid mehe tappa. Ta ütles, et arvas, et nad peksavad mehe läbi.