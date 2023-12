Üks süst ja kutsikas suri. Milliseid koeri müüakse Eestis 700 euroga?

Jevgenia kirjeldas, kuidas tõuaretaja Anna Zjuzinaga tutvuti. „Poolteist aastat tagasi otsustasime tütrega, et võtame kaks chihuahua kutsikat. See tõuaretaja müüs kasse ja koeri ning me ei kahtlustanud midagi halba. Võtsime endale kaks koeratüdrukut. Paraku selgus hiljem, et üks kutsikas, Dusja, on väga haige. Kodus märkasin, et ta ei mängi eriti, ei suhtle inimestega ja on letargiline,“ rääkis naine.

„Zjuzina kinnitas, et koer harjub lihtsalt uue koduga ja on arglik. Dusja tervis muutus aga kiiresti halvemaks, ta hakkas sügavalt lõõtsutama ja lõpetas iseseisvalt söömise, söötsin teda käest. Kirjutasin kohe Zjuzinale, aga tema pakkus, et kuumus mõjub kutsikale nii. Ma sain aru, et asi on tõsine ja tormasin loomakliinikusse, kus selgus, et kutsika üks kops ei ole täielikult avanenud. Lisaks tuli välja, et koeral on laienenud süda. Otsustasime Dusja aretajale tagastada, mille peale ta aga süüdistas mind, et olen loomale ise terviseprobleemid tekitanud.“