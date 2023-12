Poola juhid on alates 6. novembrist blokeerinud mitmeid ülesõite Ukrainaga, et nõuda Ukraina kolleegidele karmimaid tingimusi. Slovakkia veokijuhid ühinevad Poola meeleavaldusega.

Poola ja Slovakkia juhid kurdavad, et Ukraina pakub oma teenustele odavamaid hindu ja transpordivad kaupu Euroopa Liidu piires, mitte ainult bloki ja Ukraina vahel.

Slovakkia autojuhid korraldasid selle kuu alguses sümboolse protesti, kuid on otsustanud reedest ühineda blokaadiga Vysne Nemecke piiripunktis. See on ainus raskeveokitele avatud ületuspunkt Slovakkia-Ukraina piiril.