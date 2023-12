Piirivalve juht Veiko Kommusaar nentis, et Venemaa on ise ja läbi Valgevene rännet aastaid kasutanud relvana Poola, Läti ja Leedu vastu. „Meist lõunasse jäävatele riikidele lisaks on nüüd viimaste kuude jooksul hakatud ka Soome piiridele suunama inimesi, kel puudub õiguslik alus Euroopasse sisenemiseks. Hetkel oleme meie piirkonnas ainus riik, kuhu Venemaa aktiivselt inimesi piiride taha ei suuna, ning kuigi viimased paar päeva on olnud rahulikud, ei saa me sellest teha kaugeleulatuvaid järeldusi, et see nii ka jääb,“ sõnas ta.