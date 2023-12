Wilders sai suure tagasilöögi koalitsiooni moodustamise protsessis

VVD on juba osalemise välistanud ja öelnud, et „toetab paremtsentristlikku koalitsiooni“ opositsiooni pinkidelt. BBB-d ja NSC-d peeti vastutulelikumaks.

Kuid NSC ja selle juht Pieter Omtzigt ütlesid kolmapäeval, et ei näe võimalust PVV-ga koostööd teha, kui ta just oma manifesti äärmuslikumaid osi ei selgita.

Wilders modereeris oma tooni valimiskampaania ajal ja on alates valimisõhtust rõhutanud, et tahab olla „kõigi hollandlaste“ peaminister, sõltumata rassist või usutunnistusest.

„Märkame, et härra Wilders on öelnud, et soovib oma manifesti asjakohased osad „sügavkülmikusse“ panna. Aga pole selge, mida ta selle all mõtleb. Mis seisus PVV manifest praegu on?“ küsis NSC.