Zelenskõi: Krimmi on kergem tagasi võtta kui Donbassi

„Võib nii juhtuda, et me võtame territooriumi tagasi enne kui need inimesed. Nii võib juhtuda. Näiteks kui me võtame Donbassi, inimesed elavad seal kümme aastat, elavad teises ruumis ja see on pikk protsess. Võib olla erinevat moodi. Ma arvan, et keerulisem on Donbassiga. Partnerid ütlesid mulle ükskord: teil saab olema pea võimatu Krimmi tagasi võtta ja väga keeruline Donbassi tagasi võtta. Aga minu arvates, kui me räägime inimestest, territooriumid naasevad niikuinii koos inimestega, kui inimesed ei taha, saab olema väga keeruline,“ ütles Zelenskõi.

Peamine probleem on Donbassi elanike mentaliteediga. Viimased kümme aastat on seal toimunud lahingutegevus ja seal on kulgenud kontaktjoon. Zelenskõi sõnul on osa inimesi läinud sõtta ja seal on levinud separatism.

„Suhted on selged. Ja isegi nüüd, kui Venemaa meie vastu sõdib, on kõige karmimad separatistid kohale jäänud, venemaalased põgenevad, aga nemad on kohale jäänud. Ka see räägib millestki. Aga Krimmis ei ole lahingutegevust olnud, mistõttu ma arvan, et Krimm ootab väga naasmist. Donbass ootab samuti, aga saab olema väga keeruline, sest suurem osa sellest territooriumist on olnud okupeeritud ja maksimaalselt militariseeritud... Meile on peamine ennast hoida. Seda, mis meil on, kõik ülejäänu tuleb kindlasti tagasi,“ ütles Zelenskõi.