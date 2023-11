Tallinna linnavolikogu liige Kairet Remmak-Grassmann liitub Keskerakonnaga

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart sõnas, et Remmak-Grassmanni kogemused ja teadmised ei tugevda mitte ainult Tallinna Linnavolikogu fraktsiooni, vaid kogu erakonda ning seda eelkõige just haridus- ja sotsiaalvaldkonnas.

„Remmak-Grassmann on kogemustega haridusjuht, kel on magistrikraad sotsiaalvaldkonnas ning kes on täiendamas end veelgi Tartu Ülikoolis. Tema liitumine annab kindlust, et Keskerakonnal on haridus- ja sotsiaalpoliitikas, aga ka linnajuhtimises laiemalt selge suund ja tugev meeskond, kellega koostööd teha ning Tallinnat arendada,“ leidis Kõlvart.

Remmak-Grassmann sõnas, et kaalus liitumist hoolikalt ning leidis, et ajastus on õige. „Olen kaks aastat töötanud koos Keskerakonna fraktsiooniga ja näinud volikogu ning linnavalitsuse tööd lähedalt. See koostöö on andnud mulle kahtlemata julgust ja kindlustunnet juurde, et olen valinud õige erakonna, kus linnaelanike heaks tööd teha ja oma teadmisi rakendada,“ ütles volinik.

Ta lisas, et talle on sümpaatne tegevus, mida Keskerakond on näidanud riigivalitsemisel nii koalitsioonis kui ka opositsioonis ning muidugi ka pealinnas. „Keskerakonna tasakaalukas käitumine parlamendis sümpatiseerib mulle. Suurte sõnade asemel eelistatakse sisulist tööd ja see kehtib ka Tallinnas. Sotsiaal- ja haridusküsimusi on alati väga oluliseks peetud, mida on näha ka järgmise aasta eelarves,“ leidis Remmak-Grassmann.

Ta tõi välja näiteks eestikeelsele õppele ülemineku plaanid ja rahastuse ajal, mil valitsuse sõnumid ega tegevus pole reformi õnnestumiseks kindlustunnet andnud. „Mul on haridusvaldkonna inimesena hea meel, et Tallinn panustab maksimaalselt selleks, et meie hariduse kvaliteet ei langeks ning et lastel, õpetajatel ja vanematel oleks olemas vajalik tugi,“ rõhutas ta.