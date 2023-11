VIDEO | Tsahkna: kui peaksime piiri sulgema, siis need kodanikud, kes on parajasti Venemaal, siia tagasi enam ei saa

Tsahkna rääkis, et Soomet peab ränderündega seoses toetama ka rahvusvahelisel tasandil. Ta lisas, et kõik riigid, millel on ühine piir Venemaaga, teevad omavahel koostööd. „Oleme valmis Soomele andma igakülgset abi, kui neil peaks seda vaja olema. Aga meil on valmisolek ka enda piirid sulgeda – oluline sõnum meie elanikele on siinkohal see, et kui Eesti peaks sulgema oma piiri, siis need, kes on parajasti Venemaa poolel, ei saa sealt enam tagasi,“ ütles ta ja lisas, et selle tõttu ei soovitata inimestel Venemaale minna.