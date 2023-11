USA endine riigisekretär Henry Kissinger suri 100-aastasena

Kissinger suri oma kodus Connecticutis, selgub tema geopoliitilise konsultatsioonifirma Kissinger Associates Inc. avaldusest. Täpsemaid surma asjaolusid ei mainitud.

Teates öeldi, et ta maetakse pereringis privaatsel jumalateenistusel, millele järgneb hiljem avalik mälestusteenistus New Yorgis.

Heinz Alfred Kissinger sündis 1923. aastal Fürthis Saksamaal ning on juudi päritolu. Tal on abikaasa Nancy Maginnes ja kaks last.