USA sõnul juhtis India valitsuse ametnik sikhi separatisti mõrvakatset

Manhattani föderaalprokurörid ütlesid, et 52-aastane Nikhil Gupta töötas koos India valitsuse töötajaga, et mõrvata New Yorgi elanik, kes propageeris Põhja-Indias sikhide suveräänset riiki. Prokurörid ei nimetanud India ametnikku ega sihtmärki.