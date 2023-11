Välisminister Tsahkna: Eesti on valmis end võimaliku Venemaa hübriidrünnaku eest kaitsma

„Soome piiril toimuv ei ole midagi muud kui Venemaa jultunud hübriidrünnak, mille eesmärk on külvata ärevust ja ebastabiilsust ning püüda meile survet avaldada, kasutades seejuures relvana inimesi,“ sõnas Tsahkna. „See on järjekordne tõestus, et Venemaa ei sõdi üksnes Ukrainas, vaid kujutab endast hübriidrünnakute kaudu ohtu ka teistele riikidele.“