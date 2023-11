FOTOD | Ühendkuningriik ja Eesti sõlmisid uue kaitsekoostööleppe

Dunetoni sõnul on kaitsekoostöölepe oluline, sest selliseid leppeid on varem olnud ainult kaks. Ta lisas, et mõlemad riigid soovivad astuda konkreetseid samme selleks, et julgeolekut veel paremini tagada.

Asekantsler märkis, et lepe hõlmab nii maa-, õhu- ja merevägesid, ent kõige olulisem on maavägede vaheline koostöö. Lisaks näeb see ette ka koostööd erioperatsioonide üksuste vahel. Eelmisel aastal toimunud NATO tippkohtumisel Madridis otsustati idatiiba tugevdada kuni brigaadi suuruse üksusega neis riikides, kus vajadus on kõige suurem ning Ühendkuningriigid määrasid brigaadi Eestisse. „Tänaseks teame, et selleks saab olema 12. soomusbrigaad Briti 3. diviisist,“ ütles Duneton.

Duneton lisas, et tegemist on ka sümboolse otsusega, sest Ühendkuningriigid on panustanud Eesti julgeoleku tagamisse kõige rohkem. „Ükski teine riik pole sihukest brigaadisugust üksust Eesti kaitseks määranud ja täna on ka tähtis märkida, et eesmärk on brigaadi integreerimine täielikult Eesti kaitsejõududega,“ ütles ta ja lisas, et juba praegu viiakse läbi konkreetset taktikalist planeerimist ning räägitakse läbi, millist rolli ja ülesandeid hakkab brigaad Eestis täitma.

Veel lepiti kokku, et Ühendkuningriigid käivad rohkem regionaalseid või taktikalisi plaane Eestis harjutamas.

„Plaanid iseenesest ei taga kaitset, vaid tuleb küllalt hästi ette teada, mida sõjaolukorras või kriisi puhkemisel tehakse. Järgmisel aastal ootame ühte osa brittide sõjalisest kohalolekust siia – 2024. aastal tuleb Eestisse 16. kiireageerimisjõud, kes osaleb Swift Response õppusel, mis on omakorda seotud Kevadtormiga. 2025. aastal on meil plaanis, et 12. soomusbrigaad peaks tulema oma täies koosseisus Eestisse õppust läbi viima,“ rääkis Duneton.