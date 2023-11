Tallinna tänavuses eelarves on teepuhastuseks ette nähtud 31 miljonit eurot, mullu oli vastav summa 18 miljonit eurot. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg selgitas, miks on endiselt ikkagi kivisse raiutud kord, et teatud kõnniteed on kinnistuomanike puhastada.