Ringkonnakohus leidis, et valitsuse korraldus ja korraldust heakskiitev halduskohtu otsus tuleb tühistada, sest valitsus on jätnud uurimata ja kaalumata olulised asjaolud, mis on võinud mõjutada Turõgini ja Potapenko väljaandmise üle otsustamist.