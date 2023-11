Elon Musk külastas Iisraeli keset arutelusid Starlinki teenuse üle Gazas

Musk on pidanud silmitsi seisma tugeva vastureaktsiooniga pärast antisemiitliku postituse „tegelikuks tõeks“ nimetamist tema sotsiaalmeediaplatvormil X. Postitus ajendas ettevõtteid peatama reklaamid X-is, mida on kritiseeritud kui kohta, kus vihkamine on lubatud ja püsiv. Valge Maja ütles oma avalduses Muski kommentaari kohta, et see on „antisemitilise ja rassistliku vihkamise jälk propageerimine“, mis läheb vastuollu Ameerika põhiväärtustega.