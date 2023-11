Üldpilt koroonarindel muutub veidi paremaks, aga varjatud levik võib siiski palju kahju teha

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Julia Geller rääkis, et haigestumine on kasvanud kooliaasta algusest saati. „Suurem kasv algas oktoobri keskel, tuues igal nädalal üle 40 protsendi juurdekasvu. Järgmise kahe nädala jooksul on oodata haigestumise kasvu aeglustumist,“ ütles ta praeguste numbrite pealt.