JEF-riikide sõjalaevad hakkavad Läänemerel patrullima veealuse infrastruktuuri kaitseks

„Rootsi on teatanud, et paneb välja kaks Visby-klassi korvetti, millel hakkab olema erivastutus mõnedes Läänemere osades,“ ütles Jonson.

„See on loomulikult sümptom selle kohta, et meil on väga tõsine julgeolekupoliitiline keskkond, aga eeskätt ka meie oma lähipiirkonnas, ja siis tuleb teha selliseid jõupingutusi, et kaitsta kriitilist infrastruktuuri, aga ka saata signaale Venemaale,“ ütles Jonson.