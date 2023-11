Kelmuses süüdistatud Kert Kingo: see on poliitiline rünnak, prokuratuur on kallutatud

Kingo sõnul tõendab tema süüdistajate poliitilist agendat see, et poliitikult ei nõutud vääriti kasutatud raha tagasi. „Riigikogu liikmetele kehtib enesekorraldusõigus, mis tähendab, et iga liige otsustab ise, millised tema kulud ja tegevused on tööga seotud,“ kordas Kingo oma juba varem esitatud põhjendusi. „Kui on ilmnenud, et kulud ikka ei vasta töö sisule, maksab riigikogu liige lihtsalt raha tagasi. Kert Kingot koheldakse teistest erinevalt ehk siis ebavõrdsetel alustel. Minu käest ei ole raha tagasi küsitud ja see on väga kõnekas.“

Kingo näeb süüdistuses EKRE-vastast viha. „Tõenäoliselt sellega seoses, et ma olen Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige, minu maailmavaade on konservatiivne võrreldes võimuerakondade liberaalse maailmavaatega ja siis toimub ebavõrdne kohtlemine,“ rääkis ta.

Kingo sõnul ei tõstatanud riigikogu kantselei dokumentide võltsimise teemat. „Kui oleks selline teema ilmnenud, siis me oleksime sinna sisse vaadanud ja arutanud seda, nagu kõigi puhul on käinud,“ kinnitas ta. „Mina saan endiselt öelda, et mina ei ole midagi valesti teinud, ja seda tunnistab ka osaliselt see, et minu käest ei ole seda raha tagasi küsitud.“

Kingo märkis, et prokuratuur on tema hinnangul viimasel ajal palju poliitiliselt kallutatud tühimenetlusi alustanud. „See ongi prokuratuuri käekiri, tühimenetlused, ja miljoneid maksumaksja raha raisatakse selle peale olukorras, kus tõstetakse maksukoormust,“ teatas ta. Kingo tõi näiteks Eveli Vavrenjuki ja Kajar Lemberi kaasuse, mõlemad mõisteti kohtu poolt õigeks. „Ja Porto Franco kaasus, millega kukutati valitsus – Tederi ja Korbi suhtes on kohus jõudnud seisukohale, et nad ei ole seadust rikkunud,“ lisas ta.

„Kui me vaatame sellest vaatevinklist, et kolmekümne aasta jooksul on kõikidele enne mind kehtinud samad reeglid ja Kert Kingole kehtivad järsku erireeglid, siis kuidas me ka ei püüaks, ei saa me seda asja teistmoodi vaadata,“ kordas Kingo veel, miks näeb ta toimuvat poliitilise rünnakuna.