Ukraina välisminister: need, kes soovitavad territooriume loovutada, peaksid seda ise tegema

„Parim viis vältida teie enda sõdurite sõtta saatmist on aidata teist riiki, kes sõda peab. Ma tahan taas rõhutada, et Ukraina ei ole kunagi palunud Ameerika sõdurite lahinguväljale saatmist. See on põhimõtte asi. See on see, mis eristab meid teistest. Meie asi on väga õiglane – teie annate meile kõik, mida meil on vaja, ja meie sõdime. Me ei palu teil oma elusid ohverdada,“ lisas Kuleba.