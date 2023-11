Kreml peab Soome piirijulgeoleku tagamise meetmeid liigseteks

„Konflikti kui sellist ei ole. Soomet ei ähvarda keegi ega miski. Antud juhul on need liigsed piirijulgeoleku tagamise meetmed. Ei ole mingit ohtu ja reaalsuses ei ole mingit pinget,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Pinge võib tekkida täiendavate üksuste kontsentreerimise käigus meie piirile. Soomlased peaksid endale täpselt aru andma, et see kujutab endast meie jaoks ohtu – sõjaväeüksuste kontsentratsiooni suurenemist meie piiridel. See on absoluutselt provotseerimata ja alusetu sõjaväeüksuste kontsentreerimine Venemaa piirile. Meie näeme seda nii,“ ütles Peskov.