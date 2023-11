Kohtus õigeks mõistetud endine abilinnapea Eha Võrk asub juhtima Lasnamäe sauna: see on ka sotsiaalne kohtumiste paik

Võrk rääkis, et töötas enne ametliku juhi ametisse astumist pea aasta aega sauna kriisijuhina ning tegeles sauna juhtimisest tulenevate olukordade lahendamisega. Endise Tallinna abilinnapeana töötas ta saunaprogrammi ise välja ning oli selle ehitamise juures. „Minul on esimesest hetkest alates olnud motivatsioon seal töötada,“ märkis Võrk. Ta lisas, et on juhikonkursil valituks osutumise üle väga rõõmus.

Võrgu sõnul on kõige olulisem, et klient tunneks end saunas hästi. Ta rõhutas, et Lasnamäe saun pöörab tähelepanu ka puuetega inimeste mugavusele. „Teame, et väga paljudel inimestel on kodus pesemisvõimalused, aga liikumispuudega inimestel ja vanematel inimestel on vanni kohutavalt raske pääseda,“ selgitas Võrk. Värske juhi üks olulisemaid eesmärke on linnaelanikele teadustada, et Tallinnas on võimalus saunatada.