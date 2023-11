FOTOD | Räsitud ilmega jõulukuusk seisab lõpuks Tartu raeplatsil

Teisipäeva lõunal oodati Tartu raekoja platsile tänavust jõulukuuske. Puu jõudis Ida-Virumaa metsast linna alles hilisõhtul, kuna liiga suurt kuuske tuli enne sõitu kõvasti pügada. Viivitust pikendas ka see, et kärpetöö ajal külmusid kinni transpordikäru pidurid.

Kuuse tooja ja paigaldaja Eero Tali ütles eile, et kuusk küll väga ilus, kuid liiga suur, et sellega liikluses sõita „Sidusime ja lõikasime teda palju väiksemaks, lihtsalt see võttis meil väga palju rohkem aega, kui tavaliselt,“ selgitas Tali.