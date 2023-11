Jaapani lähistel kukkus alla USA sõjaväe kopterlennuk kuue inimesega pardal

Jaapani ringhääling NHK teatas, et Osprey püüdis Yakushima lennuväljale maanduda. NHK teatel kopterlennuki vasakpoolne mootor põles.

Jaapani rannikuvalve teatas, et üks inimene on leitud, aga tema seisundist teatatakse hiljem. Kohaliku meedia teatel on ka Osprey vrakk leitud.