Venemaa kavatseb hakata nõudma riiki saabuvatelt välismaalastelt „lojaalsuskokkulepet“

Venemaa siseministeerium on teinud ettepaneku sõlmida Venemaale saabuvate välismaalastega „lojaalsuskokkulepe“, mis näeb ette, et nad järgiksid rida piiranguid, mille hulgas on keeld diskrediteerida Venemaa riiklikku poliitikat, eitada traditsioonilisi pereväärtusi ja moonutada nõukogude rahva panust võitu fašismi üle, teatab TASS vastavasisulisele seaduseelnõule viidates.