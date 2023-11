Putin: me võitleme mitte ainult Venemaa, vaid kogu maailma vabaduse eest

Meie võitlus suveräänsuse ja õigluse eest on rahvusliku vabastuse iseloomuga. Vene maailm on tõkestanud tee nendele, kes pretendeerivad maailmavalitsemisele, me võitleme mitte ainult Venemaa, vaid kogu maailma vabaduse eest. Ühe hegemooni diktatuur nõtrub, on laiali lagunenud ja ümbritsevatele ohtlik.