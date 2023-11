Presidendi kohtumine parteiliidritega jääb ära tervislikel põhjustel. Karis: pean tegema kiired uuringud

Karis märkis möödunud neljapäeval, et ei saa seaduseelnõusid tagasi lükata põhjusel, et need usaldusega seoti. Ta selgitas, et president saab seadused välja kuulutamata jätta vaid juhul, kui need ei ole seotud eelarvega või vastuolus põhiseadusega. Karis lisas, et see, kas kõik eelnõud on eelarvega seotud, selgub siis, kui need jõuavad Kadriorgu.