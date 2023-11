Ukraina välisluure endine juht: Budanovi naist mürgitati arseeni ja elavhõbedaga

„Vene eriteenistused ei ole kunagi peatunud oma katsetes Kõrõlo Budanov ja vahetult HUR-i töötajad hävitada. Ja minu isiklikul hinnangul on see, mida me täna näeme, Putini isiklik kättemaks nende alanduste eest, mida ta on isiklikult kogenud HUR-i tegevuse tagajärjel Budanovi juhtimisel,“ ütles Kondratjuk Raadio Vabadusele.