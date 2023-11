Hamas ja Iisrael vabastasid veel vange, relvarahu püütakse uuesti pikendada

12 pantvangi, kelle hulgas on kümme iisraellast ja kaks Tai kodanikku, on nüüd Iisraelis, vahendab Guardian.

30 vabastatud palestiinlase hulgas on 15 last ja 15 naist. Iisraeli vanglateenistus teatas, et nad vabastati Oferi vanglast, mis asub okupeeritud Läänekaldal Ramallah’ lähedal, ja kinnipidamiskeskusest Jeruusalemmas.