Erakondade reitingud: Isamaa toetus püsib tõusvas ning Reformierakonna toetus langevas trendis

Viimaste tulemuste põhjal liigub Isamaa jätkuvalt tõusvas ja Reformierakond langevas trendis ning teiste erakondade toetus eelmise nädalaga võrreldes ei muutunud. Liidrikohal oleva Isamaa edu teisel kohal oleva EKRE ees on 5,1 protsendipunkti ning kolmandal kohal olev Reformierakond jääb EKRE-st 4,9 protsendipunkti kaugusele. Isamaa toetus on kõrgeimal ning Reformierakonna toetus madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.