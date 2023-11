Putin hoiatas läänt presidendivalimistesse sekkumise eest

Vene õigeusu kirik on Venemaa tulihingeline toetaja sõjas Ukrainaga ja Putin on toetanud kiriku konservatiivsust osana oma visioonist Venemaa rahvusliku identiteedi osas.

„Tahan rõhutada: me peame igasugust sekkumist väljastpoolt, provokatsioone, mille eesmärk on tekitada rahvuste- või religioonidevahelisi konflikte, kui agressiivseid tegusid meie riigi vastu,“ ütles Putin.

Putin ütleb, et lääs on praegu Ukrainas läbi kukkumas ja ka tema katse Venemaad lüüa on ebaõnnestunud. Samuti väidab ta, et lääneriikide katsed Venemaad isoleerida kõigi aegade karmimate sanktsioonidega on tema hinnangul tõendiks lääne ajaloolise rassismi kohta venelaste vastu.