Kaja Kallas: inimesed tulevad täna sama hästi toime kui enne kriisi

Kallas kaitses saates tuliselt maksuküüru kaotamise otsust, mis oli Reformierakonna üks põhilisi valimislubadusi. Saatejuhi küsimusele, miks valitsus selle asemel õpetajate, politseinike ja päästjate palku ei tõsta, teatas Kallas, et maksuküüru kaotamisest nemad kõige rohkem võidavadki.

„Maksuküür karistab kõige rohkem keskklassi,“ sõnas Kallas. Peaministri sõnul alandatakse tööjõumakse, et inimestele jääks rohkem raha kätte ning ettevõtjatel poleks nii suurt survet palkasid tõsta. „See on väga oluline maksureform,“ rõhutas Kallas.

Peaminister märkis, et valitsus on oluliselt tõstnud toimetulekutoetusi, tulumaksuvaba miinimumi ja pensioni. Saatejuht uuris seepeale, mis vahepeal inflatsiooniga juhtus. „Jaa, aga hinnad on ju tõusnud vähem, kui näiteks pension!“ vastas Kallas.

Kallas lisas, et reaalne ostujõud on juba jõudnud kriisieelsele tasemele ja inimeste reaalne ostujõud on suurem kui inflatsioon. Ta nentis, et inflatsiooni sisse arvestatakse asju, mis päriselus enam ammu tõele ei vasta. Näiteks ei kasuta Kallase sõnul kõik inimesed universaalteenust.

„Kas te tahate päriselt öelda, et inimesed tulevad täna toime paremini kui kriisi eel?“ küsis saatejuht peaministrilt. „Ei, ma ütlen, et sama hästi kui kriisi eel!“ ütles Kallas ja lisas, et nii näitavad numbrid.

Kallas selgitas, et möödunud aastal toimunud absoluutse vaesuse järsk tõus on põhjendatav mitme asjaoluga. Esiteks tõsteti elatusmiinimumi lävendit kolmekümne protsendi võrra, sõnas ta. Lisaks loeti sissetulekute hulka teisest pensionisambast välja võetud raha.