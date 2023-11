Uues automaksu eelnõus jäi lahtiseks puuetega inimeste saatus. Koalitsioonis valitsevad eriarvamused

Eesti 200 fraktsiooni esimehe Toomas Uibo sõnul on praegu lahtised kolm punkti. Esiteks soovib Eesti 200, et raske või sügava puudega inimese hooldaja vabastataks automaksu tasumisest täielikult. „Põhimõttel, et me kohe inimesed vabastaks, mitte ei paluks neil automaksu täielikult ära maksta ja siis hakkaks meetmete abil tagasi maksma,“ rõhutas Uibo.