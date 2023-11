Venemaal pikendati WSJ ajakirjaniku kinnipidamist eeluurimisvanglas

„28. novembri kohtuotsusega pikendati Evan Gershkovichi kinnipidamisaega 2 kuu võrra ja kokku kuni 10 kuu võrra, see tähendab kuni 30. jaanuarini 2024,“ teatas Lefortovo kohus Interfaxi teatel.

„Evan on nüüdseks olnud ebaõiglaselt vangistuses peaaegu 250 päeva ja iga päev on liiga pikk,“ seisis Wall Street Journali avalduses pärast vangistuse pikendamise teate avalikustamist.

„Tema vastu esitatud süüdistused on kategooriliselt valed ning tema jätkuv vangistus on jultunud ja ennekuulmatu rünnak vaba ajakirjanduse vastu, mis on vaba ühiskonna jaoks kriitilise tähtsusega. Oleme jätkuvalt Evani kõrval ja nõuame tema viivitamatut vabastamist,“ öeldi avalduses.