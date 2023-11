Uus-Meremaa uus valitsus plaanib kaotada suitsetamiskeelu

Seadus jõustus eelmisel aastal ja seda nähti kui potentsiaalset mudelit, mida ka teised riigid võiksid tulevikus järgida. See oleks järk-järgult viinud sisse muudatusi sigarettide jaemüügis ja litsentsimises mitme aasta jooksul, kuni lõpuks ei saaks tubakat Uus-Meremaal enam seaduslikult müüa.

Valitsuse andmetel oleks seadus 1. jaanuariks 2027 muutnud tubakatoodete müümise kõigile, kes on sündinud 1. jaanuaril 2009 või hiljem, ebaseaduslikuks. Seadus oleks iga aasta tõstnud lubatud suitsetamisiga, kuni see hõlmaks kogu elanikkonda.

Eelmisel nädalal ütles uus valitsus kolme koalitsioonipartneri vahel avaldatud lepingutes, et tühistab seaduse. Lepingutes puudus selgitus, miks seadus plaanitakse tühistada.

Ametisse asuv rahandusminister Nicola Willis ütles, et eelmise valitsuse plaanid piirata tubaka müüki ja vähendada nikotiini kogust sigarettides võisid viia „massiivse musta turuni“.

„Nii et kindlasti tahame, et suitsetajate arv oleks väiksem, kuid me ei arva, et lahkuva valitsuse poliitika on parim viis selle saavutamiseks,“ ütles Willis. Endise valitsuse andmetel suitsetas 2022. aasta novembri seisuga iga päev umbes kaheksa protsenti elanikkonnast.

Willis ütles eelmisel nädalal, et suitsetamiskeelu kaotamine võimaldaks jätkuvalt saada tubakatoodetelt maksutulu, mis omakorda aitaks tasuda muid maksukärpeid. Uus valitsus on surve all täitma kampaanialubadusi kehtestada maksukärpeid, mida nad kavatsesid maksta Uus-Meremaal kinnisvara ostvate välisostjate maksu kaudu, millest on vahepeal loobutud.

Tervisekaitsjad ja poliitikaeksperdid on öelnud, et seaduse kehtetuks tunnistamine oleks lühinägelik, sest noorte põlvkondade suitsetamise takistamine säästaks valitsuse raha pikas perspektiivis.

„Ma arvan, et see on samm tagasi,“ ütles Otago ülikooli tervishoiupoliitika ekspert Robin Gauld. „Keegi ei taha seda tegelikult peale tööstuse ja tubaka müügiga seotud inimeste.“