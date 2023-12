Tallinn soovib Kopli komando hoone endale saada

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart andis ühismeedia vahendusel teada, et Kopli päästekomando tegevuse jätkamiseks on ette nähtud vahendid linna järgmise aasta eelarves. „Praegu käivad läbirääkimised, kuidas me suudame selle kohustuse enda peale võtta. Minu arvates ei ole see teenus, nagu riigisektor seda defineerib. See on kohustus, mille täitmisest riik praegu kahjuks loobus, aga millest meie loobuda ei saa,“ sõnas Kõlvart.