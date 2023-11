Kohtla-Järve volikogu kukutas linnavalitsuse, uueks linnapeaks sai Henri Kaselo

Kaselo ütles, et soovib leida linna uusi ettevõtteid ja investeeringuid ning ehitada Kohtla-Järve atraktiivsuse suurendamiseks uusi kortermaju. Samuti lubas ta kinni panna mõned koolid ja lasteaiad, et õpetajate palka tõsta.

Kaselo: võib-olla olen mõnele juba tuttav

„Sain 14 volikogu liikme toetuse, meie linnavalitsus kinnitati ning asume juba täna õhtul tööle,“ ütles Kaselo reipalt. Ta rääkis, et on Kohtla-Järvel juba aastaid toimetanud ning linnas kinnisvara omanud. „Mul on siin sõbrad-tuttavad ja nüüd elan ka ise ametlikult siin,“ märkis Kaselo.

Värske linnapea sõnas, et näeb Ida-Virumaal potentsiaali ning koht on tema jaoks sümpaatne. „See on Eesti jaoks väga oluline, et Ida-Virumaal läheks elu edasi, see on ka julgeoleku küsimus,“ lausus Kaselo.