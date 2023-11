Soome sulgeb kaheks nädalaks terve idapiiri

Soome on seni sulgenud kõik Venemaa piiril olevad piiripunktid peale ühe, mis asub Lapimaal Raja-Jooseppis. Täna teatati otsusest sulgeda kaheks nädalaks seegi piiripunkt, vahendab Helsingin Sanomat.

See tähendab, et varjupaigataotlejad saavad koonduda lennujaamade ja sadamate piiripunktidesse.

Orpo sõnul on varjupaigataotlejate voog üle idapiiri Soome jätkunud. „See on seotud Venemaa mõjutustegevusega ja me ei aktsepteeri seda,“ ütles ta.