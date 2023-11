Tartu tänavune jõulukuusk ei pääse kinni külmunud kärupidurite tõttu metsast välja

Kuuse tooja ja paigaldaja Eero Tali sõnul on kuusk küll väga ilus, kuid liiga suur, et sellega liikluses sõita „Sidusime ja lõikasime teda palju väiksemaks, lihtsalt see võttis meil väga palju rohkem aega, kui tavaliselt,“ selgitas Tali.

Lisaks kuusele on probleem ka transpordiga - kärule on külma tõttu pidurid peale läinud. „Kui sõidust tulime, siis oli asi soe, aga kuhugi on vesi sisse pääsenud, ära külmunud ja kärul ei lähe pidurid maha,“ kirjeldas Tali janti. Ta lisas, et praegu tegelevad käruga mehaanikud.