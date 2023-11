Valgevene kuulutas opositsiooni koordinatsiooninõukogu kohtuasjas kahtlusaluseks üle saja inimese

Uurimiskomitee teatas, et juurdluse andmetel „tegid niinimetatud koordinatsiooninõukoguks konsolideerunud radikaalsete rakukeste juhid 2020. aastal aktiivseid katseid riigivõimu haaramiseks ning edendasid intensiivselt konstitutsioonilise korra vägivaldse muutmise ideed“. Selleks moodustasid nad uurimiskomitee teatel „erinevaid pseudoorganeid ja formeeringuid“, vahendab Interfax.

Uurimiskomitee teatas, et üks sellises tegevuses osalenu otsustas kasutada õigust naasta kodumaale selleks loodud komisjoni kaudu.

Valgevenesse naasnuna esitas see isik väidetavalt omal algatusel laiendatud nimekirja koordinatsiooninõukogu tegevuses osalenutest, milles on üle saja isiku, sealhulgas õiguskaitseorganitele varem mitte teada olnud, teatas uurimiskomitee.

Uurimiskomitee tunnistas need isikud kahtlusalusteks ning praegu toimuvad koos siseministeeriumiga uurimistoimingud ja operatiivjälitustoimingud, sealhulgas läbiotsimised.

Lisaks sellele tehakse kindlaks, kas kahtlusalustel on Valgevenes omandit ja kinnisvara, et see aresti alla võtta.