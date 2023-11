Rootsi kaitsevägi hoiatab kasvavate hübriidohtude eest. Ei välistata ka paadipõgenikke Kaliningradist

Rootsi kaitseväe staabiülem Michael Claesson tõi välja erinevad riskid. Nendeks on:

- Kasvab sabotaaži oht haavatava infrastruktuuri vastu vee all.

- Küberrünnakud on juba laialt levinud.

Lisaks sellele on olemas oht seoses rahvusvahelise migratsiooniga. Soome süüdistab Venemaad pagulaste toimetamises Soome piirile.

„Rootsile võib olla mõju sellel, kui pannakse käima teistmoodi liikumisi, mis puudutavad erinevatel viisidel meie territooriumi. On raske näha, aga mitte võimatu kujutleda, et põgenikke toodaks Venemaa territooriumilt, põhiterritooriumilt Kaliningradi ja et nad asuvad sealt teele paadiga,“ ütles Claesson.