Karilaid (Isamaa) tunnistas enne istungit, et ei saagi õigupoolest aru, miks ta üldse sinna kutsuti. Sai ju Hillar Tederi, Mihhail Korbi ja Keskerakonna kohtuprotsessil juba oma vaade ära räägitud ja Krachtiga tal palju kokkupuuteid polevatki.

Riigiprokurör Taavi Perni küsimustele vastates sõnas Karilaid, et Kracht oli Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsemise aegu rahandusminister Martin Helme nõunik. Aktiivsemalt puututi kokku siis, kui enne seda oldi opositsiooni poolel. „Kõige rohkem rääkisime kriminaalmenetlusest kui sellisest. Et peaks karistusõiguse eksperdid kokku võtma ja tooma teema parlamendisaali,“ nimetas Karilaid ühist teemat, mis kõnetas. Ta ütles, et räägiti näiteks küsitavustest menetlustähtaegade ja toimingupiirangute puhul.