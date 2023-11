Tallinna linnavalitsus: lumekoristustehnika töötab täistuuridel

Ilmateenistuse andmetel on Tallinnas lumekatte paksuseks 20 cm ning prognoosi kohaselt on järgnevate päevade jooksul oodata täiendavat lumesadu, lumekihi paksuseks on tuisuvaaludes kuni 40 sentimeetrit. Vaatamata sellele, et teeolud on talvised ja lumekoristuse kvaliteet on paiguti erinev, siis Tallinna ühistranspordi töös märkimisväärseid kõrvalekaldeid ei ole.

„Nii Keskkonna- ja Kommunaalameti kui ka linnaosade lepingupartneriks olevatel tänavapuhastusfirmadel on väljas peaaegu kogu olemasolev tänavakoristustehnika. Töös on pidevalt ligi 113 tänavakoristusmasinat, sealhulgas sahk-puisturid ja traktorid ning 41 käsitööbrigaadi. Eilse ja tänase päeva jooksul on sõiduteedele puistatud kokku 350 tonni kloriide. Lisaks toimub lume äravedu neist kohtadest, kus liiklemistingimused on muutumas kitsaks,“ täpsustas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

„Mööname, et hetkeolukord on linnas ebaühtlane, kuid anname endast parima, et see paraneks. Kuigi puistursahad on nii jalg- ja jalgrattateedel kui ka sõiduteedel olnud töös alates lumesaju algusest, siis tiheda ja kestva lumesaju olukorras ei ole võimalik tagada täiesti lumevabasid liikumisteid. Lumesaju tingimustes juhindume ettenähtud hooldustsüklitest. Linna lepingupartnerid jälgivad operatiivselt ilmastikutingimusi ning vajadusel kaasatakse lume äraveoks täiendav tänavakoristustehnika,“ lisas Sulg.

Tallinna linnatranspordi teenindusdirektor Hannes Falten märkis, et vaatamata ilmaoludele töötab Tallinna ühistransport tõrgeteta. „Busside keskmine hilinemine on hetkel 5-10 minutit ja suuremad kõrvalekalded sõiduplaanist on seotud mitte ilmaga, vaid linnas toimunud liiklusõnnetustega. Täname reisijaid mõistva suhtumise eest,“ sõnas Falten.