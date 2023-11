Balti riikide välisministrid ei osale OSCE kohtumisel. Tsahkna: Lavrovi koht ei ole OSCE laua taga, vaid sõjakuritegude eest eritribunali all

„Lavrovi koht on eritribunali all, mitte OSCE laua taga,“ sõnas välisminister Margus Tsahkna. „Viimase kahe aasta vältel oleme näinud, kuidas OSCE osalisriik Venemaa viib jätkuvalt Ukrainas läbi brutaalselt täiemõõdulist agressiooni ja genotsiidi ning küüditab tuhandeid lapsi,“ ütles Tsahkna Brüsselis NATO välisministrite kohtumisel viibides. „Venemaa agressioon oma iseseisva ja rahumeelse naabri Ukraina vastu rikub rahvusvahelist õigust ning on ühtlasi rünnak OSCE ja selle alusväärtuste vastu.“

Välisminister Tsahkna mõistis tõsiselt hukka otsuse võimaldada Venemaa välisministril Sergei Lavrovil osaleda OSCE ministrite nõukogu istungil Skopjes. „Venemaa kasutab seda võimalust oma propaganda levitamiseks ning Lääne ühtsuse nõrgestamiseks. Tõsiasi on, et Skopjes toimuva OSCE kohtumise toimumise ajal tapab Venemaa sõjamasin süütuid ukrainlasi ning küüditab silmagi pilgutamata lapsi,“ ütles Tsahkna.

„Lavrovi osalemine pisendab jõledaid kuritegusid, mida Venemaa jätkuvalt toime paneb. Eesti ei saa agressoriga koos laua taga istuda ning kanda vastutust tagajärgede eest, mida Lavrovi osalemine võib kaasa tuua. See läheb vastuollu meie aluspõhimõtetega,“ ütles minister.

Tsahkna rõhutas, et praegu on vaja agressioon tingimusteta peatada, Venemaa väed okupeeritud aladelt välja viia, hävitustöö kompenseerida ja kurjategijad vastutusele võtta. Ent pole märke, et Venemaa isegi kaaluks rahvusvahelise õiguse ja OSCE põhimõtete järgi käitumist.

„OSCE loodi Euroopa julgeoleku ülesehitamiseks, konfliktide vältimiseks ja rahu säilitamiseks. Venemaa on oma seadusevastase ja jõhkra tegutsemisega üha uuesti tõestanud, et ta pole Euroopa jaoks julgeolekupartner. Tegelikkuses vajab Euroopa praegu kaitset Venemaa eest ja Venemaa vastu,“ rõhutas Tsahkna. „Eesti on valmis jätkama koostööd OSCE põhiväärtuste hoidmise nimel ja Venemaa agressiooni vastu seismisel.“