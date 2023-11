Tugev lumesadu on põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi mitmel pool Mandri-Eestis. Elektrita on ligi 5300 klienti

Hommikul kogunes Elektrilevi kriisikomisjon, kes töötab selle nimel, et inimeste elektrivarustus esimesel võimalusel taastada.

Hoogu kogunud lumetormi tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi mitmel pool Mandri-Eestis. Tormi jätkudes tuleb katkestusi veel juurde, kuniks sadu kestab. Tugev lumesadu on mitmel pool Eestis kestnud juba mitmeid päevi ning toonud uusi rikkeid pidevalt juurde. Tehakse veel ka ülelende droonidega, et kiirendada rikete kaardistamist.

„Komplekteerimisel on lisabrigaadid, kes suunduvad juba olemasolevatele appi rikkeid kõrvaldama. Samuti on suurendatud koosseisus tööl meie juhtimiskeskus. Kuid lumetormi jätkudes peame olema valmis, et rikkeid tuleb juurde, nagu ka päästeamet hoiatas,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab aina veel ja veel, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. „Varasemate tormirikete likvideerimise kogemusele tuginedes saame öelda, et umbes pooled klientidest saavad elektri tagasi 12 tunni jooksul. Kuid täna lisanduvate rikete lahendamine võib aega võtta kuni 30. novembri hilisõhtuni. Täpsemad prognoosid saame anda õhtupoole, kui olukord on stabiliseerunud ja lumesadu lõppenud,“ kommenteeris Härm.

„Paneme inimestele südamele järgida ilmateenistuse hoiatusi ja päästeameti tegutsemisjuhiseid tormiks valmistumiseks ning tormi ajal tegutsemiseks. Kuna kliimamuutused on toonud kaasa sagedased ja üha tugevamad tormid, peame kõik koos nendeks valmistuma,“ sõnas Härm.

Loetelu kodustest varudest leiab veebilehelt olevalmis.ee ning mobiilirakendusest Ole valmis!. Mõlemast leiab ka käitumisjuhised erinevateks kriisiolukordadeks ning mobiilirakendust saab kasutada ka internetiühenduseta.

NB! Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.