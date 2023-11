Põhja-Korea väitis, et nende luuresatelliit pildistas muu hulgas Valget Maja ja Pentagoni

Satelliit tegi fotosid ka USA mereväebaasist, laevatehasest ja lennuväljast Virginia osariigis, väitis KCNA, lisades, et fotodel on neli USA lennukikandjat ja üks Briti lennukikandja.

Põhja-Korea on väitnud lisaks, et satelliit tegi fotosid sõjalistest objektidest Lõuna-Koreas ning USA Vaikses ookeanis asuvast territooriumist Guamist ja Hawaiist. Ühtki fotot ei ole avalikustatud.

Lõuna-Korea ametiisikud on teatanud, et usuvad, et Malligyong-1 jõudis orbiidile, aga nad ei ole seni suutnud kindlaks teha, kas see on võimeline kosmosest fotosid tegema ja neid Maale saatma.